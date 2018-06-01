Dışişleri'nden vize muafiyeti açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile yürütülen vize muafiyeti görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada henüz karşılanmayan kriterlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu AB'nin ilave bilgi talep ettiği belirtildi.

AB Komisyonu heyetinin çalışma planını olumlu bir adım olarak gördüğü ifade edildi. Görüşmelerde heyetin planın teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep ettiği söylendi.

Açıklamada bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkında görüşler paylaşıldığı, teknik çalışmaların süreceği de belirtildi.



Türkiye Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vizesiz seyahat için 72 kriterden 65'ini yerine getirmişti. 7 kriterde atacağı adımlarla ilgili pozisyon kağıdını da 7 Şubat'ta AB tarafına sunmuştu.