Dışişleri'nden Trump'ın 'büyük felaket' ifadesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili 'büyük felaket' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Açıklamada "ABD'den tek taraflı alıntılara itibar etmemesini bekliyoruz. Tüm tarafların acılarını dikkate alınan yaklaşım benimsenmeli." denildi. Dışişleri Bakanlığı "Açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ifadeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"ABD Başkanı Trump'ın '1915 olayları' hakkında 24 Nisan 2017 günü yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yeni ABD yönetiminden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleriyle tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz. Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törenle hak ettikleri saygıya uygun biçimde anıldıklarını ABD yönetimine hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu törene ilettiği mesaj Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır."

Trump, Washington yönetiminin her yıl 1915 olaylarında ölenleri anma etkinliğinde olduğu gibi 24 Nisan'da yaptığı açıklamada selefi Barack Obama gibi 'Büyük Felaket' anlamına gelen Ermenice 'Meds Yeghern' ifadesini kullanmıştı.