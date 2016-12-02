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Dışişleri'nden 'Sevr'e dönebiliriz' diyen Yunanistan Savunma Bakanı'na yanıt: Aynen iade ediyoruz!

Kammenos 'Erdoğan Lozan' feshetmek istiyorsa, Sevr'e geri dönebiliriz!' demişti

02 Aralık 2016 22:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lozan Anlaşması'nı eleştiren son açıklamasına "Lozan'ı feshedeceksek, Sevr'e dönebiliriz" şeklinde karşılık veren Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a türk Dışişleri'nden yanıt geldi. Dışişleri, "O sözleri aynen kendisine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Gelişmeleri sağduyulu bir bakış açısıyla değerlendirme ve ifade etme kapasitesinden yoksun olduğunu bildiğimiz Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nın 1 Aralık günü sarfettiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz. Kıbrıs Adasında terör ve tedhiş eylemlerinde bulunmuş olan EOKA örgütü irtibatlı kuruluşları geçtiğimiz günlerde ödüllendirecek kadar izan kaybına uğrayan Milli Savunma Bakanı'nın tutumu iki ülke arasında geliştirmeye çalıştığımız işbirliği çabalarına zarar vermektedir. Milli Savunma Bakanı Kammenos'u bir kez daha, devlet sorumluluğuna ve ciddiyetine uygun hareket ederek, bundan böyle benzer açıklamalar ve eylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz."

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