Yunanistan Savunma Bakanı: Erdoğan Lozan' feshetmek istiyorsa, Sevr'e geri dönebiliriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardı ardına gelen Lozan Anlaşması’nı eleştiren açıklamalarına Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’tan yanıt geldi. Kammenos, “Lozan’ı feshedeceksek, Sevr’e dönebiliriz” dedi.



Sputnik'ye yer alan habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan Anlaşması’nın Türkiye adına bir başarısızlık olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.



Aşırı sağcı ANEL’in de lideri olan Kammenos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Vasilis Tellidis ‘le birlikte Arnavutluk sınırına düzenlediği ziyaret sırasında ‘bir mesaj göndermek ve uluslararası anlaşmalarla hukukun üstünlüğünü sorgulamaya cesaret eden ve provokatif açıklamalar yapan herkese bir yanıt vermek’ istediğini söyledi. Erdoğan’ın sözlerini anımsatan Kammenos, “Erdoğan Lozan Anlaşmasını feshetmek istiyorsa, o zaman Sevr Anlaşması’na geri dönebiliriz” dedi.

