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Dünya

Dışişleri'nden Pakistan'daki saldırıya kınama

Pakistan'da IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirmişti

13 Kasım 2016 03:00

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinin Khuzdar şehrinde bugün bir Sufi dergahına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, çok sayıda ölü ve yararlının bulunduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Terör eyleminin şiddetle kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ile kardeş halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ın birlikte yaşama kültürünü, huzur ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağına ve Pakistan'ı, teröre karşı verdiği haklı ve kararlı mücadelesinden alıkoyamayacağına olan inancımızı yineliyoruz. Türkiye'nin kardeş Pakistan ile dayanışmasını her alanda sürdüreceğini teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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