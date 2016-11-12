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Dünya

Pakistan'da 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada en az 45 kişi hayatını kaybetti

12 Kasım 2016 22:00

Pakistanın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada, en az 45 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, sufi alimlerinden Şah Nuraninin türbesinde meydana gelen patlama esnasında, yüzlerce insanın türbe etrafında bulunduğu belirtildi.

Türbenin yer aldığı alanda şiddetli bir patlama meydana geldiğini anlatan kaynaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 kişinin öldüğünü, 70 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Patlamanın meydana geldiği alan, Sind eyaleti sınırındaki Hub kentinden 100 km uzaklıkta bulunuyor.

Çevredekiler, türbe yakınında hastane veya sağlık ocağı bulunmadığından yakınırken, bazı kişilerin sivil araçlarla yaralalıları hastaneye taşıdığı kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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