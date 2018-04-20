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Dışişleri'nden "OHAL altında özgür, adil ve şeffaf seçim yapılması zor" diyen ABD'ye tepki

"Türkiye'ye yönelik çifte standardın bir örneği"

20 Nisan 2018 22:29

Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçimle ilgili "endişeliyiz" ve "OHAL koşullarında adil, şeffaf ve özgür seçim yapılması zor"  değerlendirmesinde bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'a tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Aksoy,  "OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN-ABD'den erken seçim açıklaması: OHAL altında özgür, adil ve şeffaf seçim yapılması zor

Aksoy, "Bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standardın bir örneğidir.

Henüz yapılmayan seçim hakkındaki açıklama kabul edilemez. Bu, millet iradesine müdahale anlamına geliyor" dedi.

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