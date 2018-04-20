ABD'den erken seçim açıklaması: OHAL altında özgür, adil ve şeffaf seçim yapılması zor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 haziran'da gerçekleşeceğini duyurduğu erken seçimlerle ilgili ABD'den yorum geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, seçimlerin olağanüstü hal altında Türkiye’nin kendi yasalarıyla ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir biçimde özgür, adil ve şeffaf seçim yapılmasının 'zor' olduğunu iddia etti. Nauert, "Endişelerimiz var" diye ekledi.

Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında erken seçim sürecini çok yakından izlediklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde seçim düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var" diye konuştu.