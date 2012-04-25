Dışişleri'nden Obama'ya 24 Nisan tepkisi

ABD Başkanı Obama'nın 1915 olayları için kullandığı ifadeler Ermenileri olduğu gibi Türkiye'yi de memnun etmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Obama'nın açıklamasının 'tarihi gerçekleri çarpıttığı' ve 'esefle karşılandığını' bildirdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarını anma günü olarak seçtiği 24 Nisan açıklamasında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Obama'yı 'Ermeni soykırımı'nı tanıma yönündeki sözüne "ihanet" etmekle suçlayan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, "Obama Türkiye'ye teslim oldu" açıklamasını yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Obama'nın 24 Nisan açıklamasının 'tarihi gerçekleri çarpıttığını' ve 'esefle karşılandığını' bildirdi.

''Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamayı her bakımdan fevkalade sorunlu buluyor ve esefle karşılıyoruz. İç siyaset kaygılarıyla yapılan ve tartışmalı tarihi olayları seçici bir adalet duygusuyla yorumlayan bu tür tek yanlı açıklamalar isabetsiz oldukları kadar, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesini de zorlaştırmaktadır.''