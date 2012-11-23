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Dışişleri'nden Maliki'ye jet yanıt: Hayali tespitlerde bulunma, önerilere kulak ver

Irak hükümeti Başbakan Erdoğan'ın kendi ülkesinin sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiği söyledi

23 Kasım 2012 12:24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak konusundaki son değerlendirmelerine karşı Irak Başbakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kendisinin kehanet ettiği petrol savaşına da Irak merkezi hükümeti izin vermeyecektir'' ifadeleri kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, bugün Irak'ın açıklamasına yanıt verdi ve "Irak Başbakanı Türk halkının beklentileri ile ilgili hayali tespitlerde bulunmak yerine önerilere kulak vermeli..." dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki gerginliğe ilişkin, “Mezhep çatışması dışında bu aynı zamanda bir petrol kavgası da olabilir” demişti.

 

Dışişleri'nden Irak'a tanıt

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak Başbakanlık internet sitesinde önceki gece (21 Kasım) yayınlanan bir basın açıklamasında, Sayın Başbakanımızın aynı gün Pakistan’a hareketi öncesinde yaptığı basın toplantısında Irak’taki son gelişmelere ilişkin dile getirdiği samimi endişeler hakkında bazı hezeyanlara yer verildiği görülmüştür. Sözkonusu açıklama, Irak Başbakanlığı’nın, en hafif tabiriyle, gerçeklik duygusundan koparak Irak’taki durumla ülkemizdeki durumu karıştırdığını göstermektedir. Sayın Başbakanımızın, sadece Irak halkının esenliğini düşünerek dile getirdiği haklı endişelerin, Irak Başbakanı tarafından ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atmak için dayanak yapılmasını şiddetle reddediyoruz.

Irak Başbakanının, Türk halkının beklentileriyle ilgili hayali tespitlerde bulunmak yerine, öncelikle ülkesindeki durum hakkında, Irak siyasi partileri tarafından da gündeme getirilen kaygıları dikkate almasını, ülkesinde gerginliği tırmandıran politikalardan vazgeçerek tüm Irak halkını kucaklayacak bir yaklaşım benimsemesini ve mesnetsiz suçlamalarla cevap vermeye kalkışmak yerine, bu konudaki önerilere samimiyetle kulak vermesini tavsiye ederiz. Komşumuz Irak ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirip güçlendirme yönündeki irademiz tamdır. Bu iradeye sahip olduğunu eylem ve söylemleriyle ispatlaması gereken taraf ise Maliki Başbakanlığı’ndaki Irak Hükümetidir. Bu yapıldığı takdirde, Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirilmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır."

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