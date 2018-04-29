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BBC Türkçe

Dışişleri'nden MacMaster'ın 'Türkiye ve Katar radikal ideolojilerin yeni sponsorları' sözlerine tepki: Temelsiz ve kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon MacMaster'ın "Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin yeni sponsorları olduğu" yönündeki sözlerine 'hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

29 Nisan 2018 20:30

Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster'ın "Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin yeni sponsorları olduğu" yönündeki sözlerine 'hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

McMaster, Washington'da Policy Exchange adlı düşünce kuruluşun düzenlediği bir bir toplantıda ABD çıkarlarına karşı üç küresel tehdit bulunduğunu ve bunların ikisinin Orta Doğu'da olduğunu söylemişti.

Küresel tehditler arasında, "revizyonist güçler" Çin ve Rusya' ile "terörü destekleyen, toplu katliama yönelik silahların peşinden giden" İran ve Kuzey Kore'yi sayan McMaster, üçüncü tehdidin de cihatçı radikal gruplar olduğunu belirtmişti.

McMaster "Radikal İslamcı ideoloji açık bir şekilde tüm medeni insanlara yönelik büyük bir tehdit" demiş, Suudi Arabistan'ın yıllar önce bazı terör örgutlerini desteklediğine referans verse de, günümüz için ana destekçilerin Katar ve Türkiye olduğunu iddia etmişti.

McMaster, "(Destek) Şu anda çoğunlukla Katar'dan ve Türkiye'den geliyor" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın, bir düşünce kuruluşu tarafından dün (12 Aralık) Vaşington'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerde bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi

Açıklamada "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca "Dost ve müttefik olarak görmeye devam ettiğimiz ABD'nin ülkemize aynı yaklaşımı sergilemesini ve her ne sıfat altında olursa olsun YPG gibi terör örgütlerine desteği bırakarak, geleneksel müttefiklik ilişkilerimiz ve uluslararası meşruiyete uygun şekilde ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü terörizm ve radikalizmle mücadelesine daha somut ve etkin destek vermesini beklemekteyiz. " çağrısı yaptı.

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