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Politika

Dışişleri'nden Fransa'ya basın özgürlüğü çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, tasarı yasalaşırsa ifade özgürlüğünün sınırlanacağını söyledi

07 Temmuz 2016 03:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen, “Basın Özgürlüğü Kanunu”na ilişkin değişiklik tasarısı hakkında, “Beklentimiz, Fransız Senatosu'nun tasarıyı, ifade özgürlüğünü sınırlama riski taşıyan unsurlarından arındırmasıdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa Ulusal Meclisi’nde kabul edilen, “Basın Özgürlüğü Kanu”na ilişkin değişiklik tasarısı hakkında, şu ifadeleri kullandı: “Fransız Ulusal Meclisi’nin kabul ettiği, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırımların inkarının belirli koşullar altında cezalandırılmasına yönelik yasa değişikliği tasarısının hazırlık ve kabul süreçlerini yakından izledik.

Mevcut haliyle yasalaştığı takdirde, tasarı başta AİHM ve Fransa Anayasa Konseyi içtihatları olmak üzere, hukuka aykırı şekilde ifade özgürlüğünün sınırlanması riskini doğurabilecektir. Henüz yasalaşmamış olan bu tasarıyla ilgili olarak önümüzdeki dönemde Fransız Senatosu nezdinde işleyecek süreci de tabiatıyla yakından takip edeceğiz. Beklentimiz, Fransız Senatosu’nun tasarıyı, ifade özgürlüğünü sınırlama riski taşıyan unsurlarından arındırmasıdır.”

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