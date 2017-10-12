Dışişleri'nden Danimarka'ya DEAŞ tepkisi

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı 1 Ocak 2017\'de Ortaköy\'deki ünlü bir eğlence mekanında DEAŞ\'lı Özbek terörist Abdülgadir Masharipov\'un 39 kişiyi katlettiği terör saldırısı eylemiyle doğrudan bağlantığı olduğu belirlenen İbrohimjon Asparov adlı zanlının Danimarka makamları tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bakanlıkça yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin BM kararlarını ihlal ettiği belirtilirken, DEAŞ ile mücadelede uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da darbe vurduğu belirtildi.



Geçtiğimiz yılbaşı günü Ortaköy\'deki gece kulubünde DEAŞ\'lı Özbek terörist Abdülgadir Masharipov\'un gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişi teröre kurban verilirken, 71 kişi de yaralandı. Gece kulubünde katliam yapan terörist Masharipov\'un saldırıdan 17 gün sonra yakalanırken, terör eylemiyle doğrudan bağlantısı olduğu belirtilen İbrohimjon Asparov\'un Türkiye\'ye iadesinin istenmesine rağmen Danimarka hükümeti tarafından serbest bırakılmasına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Asparov\'un Danimarka hükümetince serbest bırakılmasını, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 2178 (2014) sayılı kararı olmak üzere DEAŞ\'la mücadeleye ilişkin BM kararlarının ihlali olarak değerlendirdi. Bakanlığın açıklaması şöyle:



\"Danimarka makamlarının, Türkiye\'nin 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul-Ortaköy\'de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak iadesini talep ettiği İbrohimjon Asparov adlı şahsın iadesini reddetmesi ve adı geçeni serbest bırakması başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 2178 (2014) sayılı kararı olmak üzere DEAŞ\'la mücadeleye ilişkin BM kararlarının ihlalidir.



Danimarka\'nın, farklı milletlerden 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen bu şahsın DEAŞ\'la mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye\'ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil etmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, yabancı terörist savaşçılarla mücadele çerçevesinde, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen 5.217 yabancıyı sınır dışı etmiştir. Yürütülen operasyonlar çerçevesinde DEAŞ, El-Nusra ve El Kaide\'yle ilişkileri nedeniyle, 3.831\'i yabancı uyruklu olmak üzere 8.447 kişi gözaltına alınmış ve 2.946 kişi tutuklanmıştır. Aynı kararlılığı diğer ülkelerin de göstermesi gerekir.\"