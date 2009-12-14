Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

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Fransa'da camiye saldırı

Bakanlık açıklamasında, İslam dininin kutsal bir mekanına yönelik saldırı kınanırken, İsrail'e, bölgede daha büyük gerginliklere yol açacak bu gibi saldırıların tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.Dışişleri Bakanlığı, saldırının sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılmasını da istedi.Bir grup radikal yerleşimci 11 Aralık sabahı El Kebir Camii'ne saldırıda bulunmuştu.Fransa'nın güneyindeki Castres kasabasındaki bir caminin duvarları Nazi sloganları yazılarak tahrip edildi. Nazi sembollerinin de çizildiği duvara ayrıca, domuz bacağı asıldı.İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı ve saldırganların en kısa zamanda yakalanarak cezalandırılacakları sözünü verdi.