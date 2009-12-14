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Politika

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki cami saldırısınıkınadı. Fransa'da cami duvarlarına domuz bacağı asıldı, Nazi sembolleri çizildi.

14 Aralık 2009 02:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı, bir grup radikal yerleşimcinin Batı Şeria'daki Salfit köyü yakınlarında bulunan El Kebir Camii'ne düzenlediği saldırıdan "derin kaygı" duyduğunu bildirdi. Fransa'daysa bir kasabada bulunan caminin duvarları tahrip edilirken, cami duvarına domuz bacağı asıldı ve Nazi sembolleri çizildi.



Bakanlık açıklamasında, İslam dininin kutsal bir mekanına yönelik saldırı kınanırken, İsrail'e, bölgede daha büyük gerginliklere yol açacak bu gibi saldırıların tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırının sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılmasını da istedi.

Bir grup radikal yerleşimci 11 Aralık sabahı El Kebir Camii'ne saldırıda bulunmuştu.

Fransa'da camiye saldırı

Fransa'nın güneyindeki Castres kasabasındaki bir caminin duvarları Nazi sloganları yazılarak tahrip edildi. Nazi sembollerinin de çizildiği duvara ayrıca, domuz bacağı asıldı.

İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı ve saldırganların en kısa zamanda yakalanarak cezalandırılacakları sözünü verdi.

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