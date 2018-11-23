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Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

  ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatın

23 Kasım 2018 22:53

 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Afganistan\'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, \"Sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz\" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan\'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: \"Afganistan\'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide bugün Cuma Namazı sırasında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenildi. Sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.\"


 

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