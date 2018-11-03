Dışişleri'nden ABD'yle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'yle yapılan görüşmede, "PYD'ye sağlanan angajmanın sonlandırılmasını" talep ettiklerini duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 1-2 Kasım tarihleri arasında Washington’u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlık görüşmeye ilişkin, "Görüşmelerde, iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konulara ilişkin eşgüdümün artırılması imkanları ele alınmış, bu bağlamda mevcut işbirliği mekanizmalarının işlevsel hale getirilmesi üzerinde durulmuştur.

Görüşmelerde, Dışişleri Bakanları arasında daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası uyarınca ortak devriyelerin başlatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiş, tarafımızdan Yol Haritasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.

Bu bağlamda, ABD’nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının gerek Türkiye’nin milli güvenliği, gerek Suriye’de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizilmiştir.

PYD/YPG’nin geçtiğimiz günlerde Suriye sınırımızda yürüttüğü provokatif faaliyetlere angajman kurallarımız çerçevesinde misliyle karşılık verildiği, sınırımızın ötesindeki terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceğimizi söylemiş olduğumuz ifade edilmiştir.

Ayrıca, başta elebaşıları olmak üzere, ABD’deki FETÖ mevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılmış, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz kayda geçirilmiştir" açıklamasını yaptı.

ABD''den de açıklama yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Görüşmede, iki tarafın da 1 Kasım'da Münbiç'te ABD ile Türkiye arasında başlayan ortak devriye faaliyetlerinden memnuniyet duyulduğu belirttildi. Ortak devriye faaliyetlerinin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmede tasarlandığı duyuruldu. Açıklamada Amerikalı Rahip Andrew Brunson'ın ABD'ye dönmesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Tutuklu ABD vatandaşları serbest bırakılsın



Görüşmede NASA'da çalışan ve Türkiye'de FETÖ üyesi olduğu iddasıyla tutuklu olan fizikçi Serkan Gölge ve tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşlarının da serbest bırakılması istendi.