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Dışişleri'nden ABD'ye Afrin yanıtı: İdrak edemediler!

"Zeytin Dalı, bir terörle mücadele harekatıdır"

20 Mart 2018 02:27

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afirn şehir merkezinin tamamında kontrolü sağlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) peş peşe “endişeliyiz” açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı, ABD’den gelen açıklamalara sert tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin’deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır.

Afrin’de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır."

 

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