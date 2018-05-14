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Dışişleri'nden ABD'nin Tel Aviv elçiliğini Kudüs'e taşımasına kınama

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıması kınanarak, "Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz

14 Mayıs 2018 19:53

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıması kınanarak, \"Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz\" denildi. 
Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşımasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, bu tutumun hukuki açıdan yok hükmünde sayıldığı belirtilerek, şöyle denildi: 
\"ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM Kararlarını  ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz. 13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs konulu kararlar ABD’nin  attığı bu gayri meşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. ABD Yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik  parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yolaçacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD Yönetimi’ne ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz.
Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olacaktır. Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir.\"

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