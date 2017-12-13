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Dışişleri'nden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'a yanıt: İddialar hayret verici

"Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir"

13 Aralık 2017 18:32

Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın "Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin 'yeni sponsorları" sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada  "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" denildi. 

TIKLAYIN:Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı: Katar ve Türkiye, radikal ideolojinin yeni sponsorları

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı şöyle:  "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın, bir düşünce kuruluşu tarafından dün (12 Aralık) Vaşington'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerde bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir.

Dost ve müttefik olarak görmeye devam ettiğimiz ABD'nin ülkemize aynı yaklaşımı sergilemesini ve her ne sıfat altında olursa olsun YPG gibi terör örgütlerine desteği bırakarak, geleneksel müttefiklik ilişkilerimiz ve uluslararası meşruiyete uygun şekilde ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü terörizm ve radikalizmle mücadelesine daha somut ve etkin destek vermesini beklemekteyiz." 

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