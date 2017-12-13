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Dünya

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı: Katar ve Türkiye, radikal ideolojinin yeni sponsorları

"AKP, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmasına katkıda bulunuyor"

13 Aralık 2017 05:53

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon (HR) McMaster, Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin "yeni sponsorları" olduğunu iddia etti.

The National'dan Joyce Karam'ın haberine göre, İngiliz mevkidaşı Mark Sidwell ile birlikte, Washington'da Policy Exchange'in düzenlediği bir programa katılan McMaster, ABD çıkarlarına yönelik olarak üç küresel tehdit bulunduğunu ve bunların ikisinin Orta Doğu'da olduğunu söyledi. Küresel tehditler arasında, 'revizyonist güçler' Çin ve Rusya' ile 'terörü destekleyen, toplu katliama yönelik silahların peşinden giden' İran ve Kuzey Kore'yi sayan McMaster, üçüncü tehdidin de cihatı radikal gruplar olduğunu söyledi. 

"Radikal İslamcı ideoloji açık bir şekilde tüm medeni insanlara yönelik büyük bir tehdit" diyen McMaster, Suudi Arabistan'ın yıllar önce bazı terör örgutlerini desteklediğine referans verse de, günümüz için ana destekçilerin Katar ve Türkiye olduğunu savundu ve "(Destek) Su anda çoğunlukla Katar'dan ve Türkiye'den geliyor" dedi. 

Siyasal İslam ve Müslüman Kardeşler konusundaki fikirleri sorulduğunda kendisini, siyasal İslam tehdidinden kurtulmak gerektiğini savunan İngiliz eski diplomat Sir John Jenkins'in "büyük bir hayranı" olarak nitelendiren McMaster, tüm Müslüman Kardeşler dallarının aynı olmadığını da ifade etti. 

Mısır'ın 2013 yılında devrilen eski lideri Muhammed Mursi'ye referansla, başka bir "Mursi modeli"nden kaçınmak için bireysel özgürlüklere saygı duyan muhalif grupları desteklemek gerektiğini söyleyen McMaster, bir diğer model olarak ise AKP'yi örnek gösterdi ve "Sivil toplum üzerinden etkin hale gelerek gücü tek bir partinin elinde konsolide ediyorlar, üzücü bir şekilde bu, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmasına da katkıda bulunan bir problem" diye konuştu. 

Kaynak: https://goo.gl/8JR3oD

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