Dışişleri'nden AB notasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı AB'nin Türkiye'ye nota verdiği yönündeki haberleri yalanladı.



Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın da üyesi bulunduğu İslam Konferansı Teşkilatı'nın (İKT) düzenlediği ISEDAK (ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi) Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gelmesi beklenen Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in ikili bir ziyaretinin ve AB tarafından nota verilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İKT'nin düzenlediği söz konusu ISEDAK Toplantısının, İKT üyelerinin ayrıca davete ihtiyaç olmaksızın katıldıkları bir toplantı olduğu belirtildi.



İKT'nin herhangi bir üye ülkenin bu toplantıya katılımını engelleyici kararı bulunmadığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin bu toplantıya ev sahibi ülke konumunda bulunduğu ve ikili bir ziyaretin söz konusu olmadığı kaydedildi.



AB'nin ve bazı müttefik ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarının bilinmekte olduğu belirtilen açıklamada, aynı şekilde Türkiye'nin yaklaşımlarının da muhatapları tarafından bilinmekte olduğu vurgulandı.



Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nın konuyla ilgili görüşlerini Türk Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine getirdiği ve bu vesileyle Türk tarafının yaklaşımı ile bu toplantının İKÖ tarafından düzenlenen bir ISEDAK Toplantısı olduğunun AB'ye izah edildiği kaydedilerek, dolayısıyla AB Dönem Başkanlığı tarafından nota verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.



CnnTürk'ün edindiği bilgilere göre, AB dönem başkanı İsveç'in temsilcisi de Dışişleri Bakanlığı'na giderek ziyaret hakkındaki rahatsızlığını iletti. AB'nin "Müzakere sürecini yürüten Türkiye bu kararı ve birliğin bu hassasiyetini göz önünde bulundurmalı" mesajını verdiği belirtiliyor.