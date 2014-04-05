'Dışişleri'ndeki dinleme içeriden ve masa telefonundan'

Dışişleri Bakanlığı’ndaki dinlemenin sızmasının ardından rapor istenen Ankara merkezli CNM şirketi, dinlemenin içeriden ve masa telefonu üzerinden yapılmasının kuvvetli bir ihtimal olduğu sonucuna vardı.

Fevzi Kızılkoyun'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Türkiye'de askeri, istihbarat ve birçok kritik bakanlıkta güvenli odaların (sağır oda) alt yapısını oluşturan, MOBESE ve güvenlik sistemlerini kuran Ankara merkezli CNM şirketi, güvenlik ile ilgili devletin zirvesine rapor sundu. Dışişleri Bakanlığı’ndaki dinlemenin ortaya çıkmasından sonra kendilerinden rapor istenen CNM şirketi, bakanlıktaki dinlemenin içeriden ve masa telefonu üzerinden yapılmasını kuvvetli ihtimal olarak değerlendirdi. Frekans karıştırıcı jammerların yeterince güvenli olmadığına da değinilen raporda, “Kayıt dışı bir frekans ile jammerler devre dışı bırakılabilir. Tüm güvenlik sistemi yeniden elden geçirilerek yeni frekans tanımlamasının yapılması gerekir” denildi. CNM Şirket Müdürü Fetih Turnaoğlu, şunları söyledi:

Ses çok temiz

“Dışişleri Bakanlığı’ndaki dinlemede elde edilen ses çok temiz. Bu da bize bunun ortam dinlemesi olduğunu gösteriyor. Bu konuda verdiğimiz raporda dinlemenin uzaktan değil, içeride bulunan sabit telefonun aktif hale getirilmesiyle yapıldığını belirttik. Bu kadar net ses elde edilmesi ancak içeriden dinlemeyle olur. Uzaktan santralle ve sabit telefona müdahale ile dinleme yapıldığını, bu noktada soruşturma açılması gerektiğini belirttik.

Güvenlik zafiyeti var

Şu anda devletin güvenlik zaafiyeti var. Dinlemenin nereden nasıl yapıldığını ortaya çıkarmak çok zor. Kurum ve kuruluşlar gerekli taramalarını yaptırıp güvenlik açıklarını tespit etmeleri, jammer cihazlarını güncelleyip güvenli ortamlarını sağlamaları ve bir güvenlik yönetimi oluşturulması gerekiyor. Güvenli ortama girerken en üst düzeydeki yetkilinin, cebindeki kalemden, her türlü aparattan bile sorumlu olmalıdır. Bir güvenlik yönetimi oluşturulmalı.

Kriptolularda tedbir alınmadı

Kriptolu telefonların kullanılması hataydı. Dışardan dinlemeye karşı önlem alındı ancak yazılımı yapanların yani kendi içlerinden birilerinin dinlemelerine yönelik tedbir alınmadı. Kriptolu telefonların yazılımı birisinin eli geçmesi durumunda ‘dinlemeye açık’ hale geleceğini belirttik. Nitekim bu şekilde kriptolu telefonlarda dinleme yapıldı. Kritik birimlerdeki güvenlik sistemleri de deşifre oldu. Bu da şu an güvenlik açığı oluşturdu. Sistemin elden geçirilerek yeniden kurulması gerekir.

Termal taramalar yapılmalı

Son yıllarda bırakın devlet kurumlarını büyük şirket ve holdingler ticari sırlarını korumak için bizden hizmet alıyorlar. 17 Aralık’tan sonra inanılmaz derecede güvenlik konusunda talep oluştu. Gizlilik anlaşması yaptığımız kuruluşlara tarama hizmeti yanında frekans tarayıcı jammer hizmeti vermeye başladık. Artık jammerları yurt dışından getirmiyoruz. Asıl sorun jammer’lerin her şeyi tespit etmemesi. Burada da ısıya duyarlı kameralar devreye sokulmalı. Uyuyan böcek veya ısıya dayalı dinleme cihazları ancak bu termal kamera taramalarıyla tespit edilebilir.”