Dışişleri Bakanlığı'nda cep telefonu yasağı

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun makam odasındaki gizli toplantının dinlenmesinin ortaya çıkmasının ardından dinlemelere karşı yeni önlemler almaya başladı. Ziyaretçilerin bakanlığa cep telefonu ile girişleri yasaklanırken, gizlilik dereceli toplantıların yapıldığı salon ve bölümlere de personelin cep telefonu ile girişine izin verilmiyor.

Suriye’deki Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’ne Irak Şam İslam Devleti örgütünün saldırı tehdidinin oluşması üzerine, Dışişleri Bakanlığı’nda kriz masası oluşturulmuştu. Kriz masası toplantısından önce Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler makam odasında bir araya geldi. Devletin dört önemli ismi, gizlilik derecesi yüksek olan bu toplantıda, IŞİD saldırısı ve Suriye topraklarında yapılabilecek bir operasyon konusunda birçok boyutuyla ele aldı. Bu toplantının ses kayıtları, seçim öncesinde internet üzerinden yayıldı. Böylece Davutoğlu’nun odası ve gizlilik derecesi yüksek bir toplantının dinlendiği ortaya çıktı.

Kademeli uygulama

Dinleme olayının şok etkisi yarattığı Dışişleri Bakanlığı’nda, dinlemeye yönelik MİT’ten gelen uzmanlarla birlikte inceleme yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, yeni bir dinleme olayının yaşanmaması için önlem almaya yöneldi.

Önce mevcut durum ele alınarak, dinleme konusunda zaaf oluşturabilecek konular ele alındı. Dinleme konusunda, bir güvenlik tedbiri şablonunun oluşturulduğu ve tedbirlerin kademeli olarak uygulanmaya başlandığı belirtildi.

İlk etapta, ziyaretçilerin bakanlığa cep telefonu ile girişlerine yasak getirildi. Buna göre, ziyaretçiler telefonlarını kapılardaki noktalarda kapatarak görevlilere teslim ediyor.

Aynı uygulama yıllardır Cumhurbaşkanlığı’nda yapılıyordu. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin içine ziyaretçilerin cep telefonu ile girişlerine izin verilmiyor. Kapıda alınan telefonlar, çıkışta geri veriliyor.

‘Sabıkalı vekil var’

TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, sabıka kaydı olan kişilerin Meclis’e girmesini engellemek gibi bir görevlerinin bulunmadığını belirterek, “Hukuken de buna imkân yok. Eğer öyle olsa, Meclis’te sabıka kaydı olan bir çok sayın milletvekili var” dedi.

Ofislere de yasak yolda

Dışişleri Bakanlığı’nda alınan tedbirler çerçevesinde gizlilik dereceli toplantıların yapıldığı salon ve bölümlere bütün personelin cep telefonu ile girişlerine yasak getirildi. Bu yolla bakanlığın belirli bölümlerinde, cep telefonu kısıtlamasına geçildi. Böylece cep telefonu üzerinden ortam dinlenmesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Zaman içinde ofislere de cep yasağı getirilmesi üzerinde de durulduğu kaydedildi. Bu aşamada, gizlilik dereceli toplantılar dışında personele yönelik cep telefonu yasağı olmadığı dile getirildi. Elektronik dinlemeyi engellemeye yönelik güvenlik amacıyla gizli tutulan bir dizi önlemin daha alındığı ifade edildi.