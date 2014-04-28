Dışişleri'den Mısır'daki idamlara 'sessiz kalmayın' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da darbe karşıtlarına verilen idam cezalarıyla ilgili uluslararası topluma gerekli tepkiyi vermesi çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Minye Ceza Mahkemesi'nin, bugün açıkladığı kararla 529 kişi hakkında aldığı idam kararını 37 kişiye idam ve geri kalan 492 kişiye müebbet hapis cezasına çevirerek hükme bağladığı, aldığı bir başka kararda da nihai olmasa da 683 kişi hakkında idam cezası verdiği hatırlatıldı.

Bu kararların başta adil yargılama ve yaşama hakkı olmak üzere, hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmadığı ve evrensel insan hakları beyannamesindeki kayıtlı temel hak ve özgürlükleri açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Uluslararası topluma, kabul edilemez nitelikteki bu kararlara gerekli tepkiyi vermesi için çağrıda bulunmaktayız. Mısır halkının huzurunu ve esenliğini daha da zedeleyecek ve büyük bir kültüre sahip Mısır'ın uluslararası itibarına zarar verecek söz konusu kararların Mısır adli makamlarınca gözden geçirilmesini temenni ediyor, bu zor süreçte her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Mısır halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

‘Gaddarca’

AA’nın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da darbe karşıtlarına verilen cezayla ilgili, "adaletle dalga geçildiğini" bildirdi. Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında, örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programı Direktör Yardımcısı Hassiba Hadj Sahraoui'nin görüşlerine yer verildi.

Sahraoui, "Bugün verilen kararlar, Mısır adalet sisteminin ne kadar gaddar ve seçici hale geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Mahkeme, adil yargılanma ve güvenirlik gibi temel prensipleri küçümsemiştir. Mısırlı yetkililerin, mevcut sistemin adil ve tarafsız veya bağımsız olmadığını kabul etme zamanı gelmiştir" dedi. Sahraoui, kararın uygulanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bugün verilen kararın adil olmadığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü her türlü koşulda idam cezasına karşıdır ve bunu insanlık dışı, aşağılayıcı ve gaddarca olarak değerlendirmektedir" ifadesi kullanıldı.

‘Endişe ve üzüntüyle karşıladık’

Avrupa Konseyi, Mısır'da darbe karşıtlarına verilen idam cezalarını üzüntü ve endişe ile karşıladığını açıkladı. Avrupa Konseyi Basın Sözcüsü Can Fişek, "Mısır'da verilen idam cezalarını endişe ve üzüntü ile karşıladıklarını" söyledi.

Avrupa Konseyi'nin, dünyanın dört bir yanında idam cezasının tamamen kaldırılması konusundaki kararlığına dikkati çeken Fişek, "İdam cezası nerede verilirse verilsin biz her zaman sert tepkiyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

47 devletin üye olduğu Avrupa Konseyi, bu kuruluşa üyelik ve ortak üyelik başvurularında, idam cezasının tamamen kaldırılmış olmasını önemle şart koşuyor. Avrupa Konseyi, idam cezasının uygulandığı ABD'ye de bu konuda baskısını sürdürüyor.