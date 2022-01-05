Dışişleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın söylemleri 'popülist'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal'la yaptığı görüşmede Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözlere yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Bilgiç, Dendias'ın iddialarının 'popülist' olduğunu belirterek, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı suni ittifaklar yarattığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez"

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır. Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez."

"Gerçeklikten kopuk iddialar"

"Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege’de hem de Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."

Ne olmuştu?

Dendias, Suudi bakanla yaptığı ortak basın toplantısında, Yunanistan'ın 'savaş tehdidi altında olduğunu' öne sürerek, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığını kanıtlaması gerektiğini söyleyip, bunun için bir öneri sundu.

Yunan Bakan, "Türkiye her defasında uluslararası hukuk kurallarına saygılı olduğundan söz ediyorsa bunu kanıtlaması ve icraatte de göstermesi için bazı basit adımlar atabilir… Mesela, Yunanistan'a yönelik 'casus belli' (savaş nedeni) tehdidini kaldırmasını ve Libya ile imzaladığı hukuksuz deniz yetki alanları memorandumunu iptal etmesini öneriyorum" diye konuştu.