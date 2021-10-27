Dışişleri yetkilisi büyükelçi krizinin perde arkasını anlattı: Paniğe kapıldılar, arka kapı diplomasisine giriştiler

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, büyükelçi krizini çözülmesiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında kendisini Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin aradığını söyledi.

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"''Dahiyane formül'ün ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı:

'Sayın Cumhurbaşkanımız 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi ve büyük bir paniğe kapıldılar. Durumu düzeltmek için arka kapı diplomasisine giriştiler ve bizimle müzakerelere başladılar. Bize bir metin gönderdiler. O metni yeterli bulmadık. Bunun üzerine yeni bir metin gönderdiler. Gönderilen yeni metne tamam dedik. Böylece kriz çözülmüş oldu.'

Şöyle bir bakıyoruz olaya: İki taraf da istediğini almış görünüyor... İki taraf da kazandığını söylüyor... İki taraf da sonuçtan memnun... İki taraf da rahatlamış durumda... Diplomasi ile deha buluşunca... Sonuç, işte tam da böyle olur."

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Ne olmuştu?

ABD, Almanya, Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin büyükelçisi, iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğu ortak bir açıklama yapmıştı.

Söz konusu açıklama iktidar cephesinde tepkiyle karşılanmış, "içişlerine müdahale" olarak yorumlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 10 büyükelçiye sert tepki göstermiş, istenmeyen kişi ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamasından iki gün sonra büyükelçiler "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit ettiklerine" yönelik açıklama yapmış, söz konusu açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından olumlu karşılanmıştı.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor?

Madde 41 - 1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan

ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına

riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza

yükümlüdür.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine

tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak

diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel

uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel

anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.