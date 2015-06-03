Dışişleri, Yemen'de Türkiye ajanı yakalandığı iddiasını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yemen'de Türk istihbarat servisi için çalıştığı ileri sürülen bazı kişilerin yakalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "Bu tür haberlerin gerçekle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yemen'deki sorunların siyasi diyalog yoluyla çözümü ve bu suretle ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması yönündeki ilkeli tutumumuzdan rahatsız olan çevrelerin provokasyon amacıyla söz konusu temelsiz iddiaları ortaya attığı düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.