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Dünya

Dışişleri: ''Türkiye'nin desteği sürecek'' ANKARA (A.A)

14 Eylül 2011 02:24

-Dışişleri: ''Türkiye'nin desteği sürecek'' ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Irak'ta huzur ve istikrarın tesis edilmesi ile terörizmle mücadeleye yönelik çabaları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini bildirdi.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Kerbela şehrinden Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi'ni ziyaret etmek için Suriye'ye gitmekte olan yolcuları taşıyan bir otobüsün dün Irak'ın Anbar vilayetinde teröristler tarafından durdurularak yolculardan 22 kişinin haince öldürüldüğünün endişe, infial ve derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Dini mekanları ziyaret amacıyla seyahat eden masum insanları hedef alan bu terör eyleminin, Irak'ta karışıklık ve mezhep çatışması çıkarmaya matuf olduğunun açık olduğu vurgulanan açıklamada, ''Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Türkiye, Irak'ta huzur ve istikrarın tesis edilmesi ile terörizmle mücadeleye yönelik çabaları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla desteklemeye devam edecektir'' ifadesine yer verildi.

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