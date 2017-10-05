T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri: Türkiye, Filistin iç uzlaşı sürecinin neticelendirilmesine dönük çabalara desteğini sürdürecek

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Filistinlilerarası uzlaşı sürecinde kaydedilen gelişmelerle ilgili "Türkiye Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın temini için gerçekleşmesini elzem gördüğü iki devletli çözüme ulaşılması bakımından hayati önem taş

05 Ekim 2017 12:52

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, Filistinlilerarası uzlaşı sürecinde kaydedilen gelişmelerle ilgili \"Türkiye Ortadoğu\'da kalıcı barış ve istikrarın temini için gerçekleşmesini elzem gördüğü iki devletli çözüme ulaşılması bakımından hayati önem taşıyan Filistin iç uzlaşı sürecinin biran önce neticelendirilmesine dönük çabalara desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir\" denildi. 
Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: 
\"Filistinli kardeşlerimiz arasında birlik sağlanmasına yönelik süreç bağlamında ahiren kaydedilen gelişmeler ve bu çerçevede 3 Ekim tarihinde Filistin Hükümeti\'nin Gazze\'de gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu Toplantısı memnuniyetle karşılanmıştır.
Türkiye Ortadoğu\'da kalıcı barış ve istikrarın temini için gerçekleşmesini elzem gördüğü iki devletli çözüme ulaşılması bakımından hayati önem taşıyan Filistin iç uzlaşı sürecinin biran önce neticelendirilmesine dönük çabalara desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHADIŞİŞLERİ Bakanlığı FilistinlilerarasıOrtadoğuFilistinEkimFilistin Hükümeti GazzeBakanlar Kurulu ToplantısıTürkiye Ortadoğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24