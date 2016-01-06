"Dışişleri, Suudi Arabistan'ın idamlarını neden kınamadı?"

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Suudi Arabistan'ın idam kararları sonrası Suud yönetimi ve İran arasındaki gerilime ilişkin olarak, İran'a tepki gösteren, ancak Arabistan'ın idamlarına ses çıkarmayan Dışişleri'nin tavrıyla ilgili "İdam edilenler arasında, şiddeti reddeden, mücadelesini politik alanda sürdüren bir din adamı da var. 'Her zaman mazlumların yanında yer almakla' övünen bir hükümetin bakanlığının bunu atlamış olması mümkün mü?" sorusunu yöneltti.

"Türkiye bu konuda güçlü bir çıkış yapmalıydı ki Suudi Arabistan-İran anlaşmazlığında taraf olmadığımız açıkça ortaya konulabilsin" diyen Yılmaz, "Ama bunu yapmaktan imtina ettiler. Dışişleri’nin bu konudaki tutukluğunun, Suudi Arabistan peşinde yeni maceralara sürüklenme sonucu yaratmayacağını ümit edelim" ifadesini kullandı.

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