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Dışişleri: Suriye'den Türkiye'ye hava aracı geçişi omadı

Suriye'ye ait bir askeri helikopterin, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi yakınlarında düştüğü iddia edildi

25 Mart 2012 20:01

 

Suriye'ye ait bir askeri helikopterin, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi yakınlarında düştüğü iddia edildi, ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, şu ana kadar Suriye'den Türkiye'ye herhangi bir hava aracının geçiş yapmadığını söyledi.
 
Bilecik yakınlarında Suriye’ye ait askeri bir helikopterin, bugün saat 11.30 sıralarında Türkiye tarafına düştüğü ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.
 
Bölgeye sevk edilen jandarma ve polis arama çalışmasına başladı.
 
 

Pilot güvenlik merkezlerini bombaladı iddiası

 
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ünal ise, ordudan ayrılan bir pilotun Halep'te bazı güvenlik merkezlerini bombaladıktan sonra uçağıyla Türkiye'ye iniş yaptığı haberi ve bir Suriye helikopterinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında düştüğü iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Suriye'den ülkemize herhangi bir hava aracı geçişi olmamıştır" dedi.
 
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç de, Suriye'ye ait bir helikopterin Şanlıurfa'da düştüğü iddiasına ilişkin, "Bize intikal eden böyle kayda değer bir bilgi yok" dedi.

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