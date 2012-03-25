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'Suriye'ye ait helikopter Urfa'ya düştü'

Suriye'ye ait bir helikopterin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi'nde düştüğü yönünde gelen ihbar araştırılıyor

25 Mart 2012 15:20

Suriye'ye ait bir helikopterin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi'nde düştüğü yönünde gelen ihbar üzerine polis ve jandarma ekipleri ilçe sınırında arama çalışması başlattı.
 
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, kendilerine böyle bir bilginin geldiğini doğrulayıp, güvenlik güçlerinin ilçe genelinde ve Suriye sınırı hattında araştırma yaptığını araştırma sonunda konunun netleşeceğini söyledi.


Suriyeli pilot Türkiye'ye kaçtı


Suriye'de aylardır şiddetlenerek devam eden kanlı çatışmalardan kaçan Suriyeliler ise Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Bu arada Suriye’de dün gerçekleştirilen Esad rejimi karşıtı protesto gösterilerinde, sivilleri vurması için emir alan bir savaş uçağı pilotunun emirleri redderek Halep’teki bir güvenlik noktasını vurduğu ve ardından Türkiye’ye kaçtığı öne sürüldü.

 

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