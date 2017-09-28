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Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu : Türkiye, gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında açık ve net bir tutum benimsemiştir 

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ  Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesi ile ilgili soruya "Türkiye, IKBY tarafından gerçekleşti

28 Eylül 2017 21:57

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ  Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'nün Türkiye\'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesi ile ilgili soruya \"Türkiye, IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında açık ve net bir tutum benimsemiştir. Bu tutum Irak halkının tamamının huzur ve refahının gözetilmesine, uluslararası hukukun ve Irak anayasasının hakim kılınmasına, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına öncelik veren ilkesel bir temele dayanmaktadır.   Gelinen aşamada Irak\'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tüm uluslararası toplumun tutarlı, ikirciksiz ve sarih bir tutum ortaya koyması lazımdır.\" şeklinde cevapladı. 

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