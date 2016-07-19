Dışişleri Sözcüsü: Kabul edilemez eleştiriler darbecilere destek demektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Olmamış bir durum ve varsayımlar üzerinden Türkiye’nin darbecilere karşı almakta olduğu yasal tedbirler ve kovuşturmalar hakkında önyargılı ve kabul edilemez eleştirilerde bulunulabildiğini de maalesef görmekteyiz. Bu, darbe teşebbüsünde bulunanlara destek vermek demektir" ifadesini kullandı.

Tanju Bilgiç, bazı uluslararası basın organlarında yer alan darbecilere yönelik kovuşturmalar hakkındaki iddialara ilişkin soruya verdiği yazılı cevapta, Türkiye'nin 15 Temmuz günü anayasal düzene yönelik bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Dost, müttefik ve ortaklarımız ile uluslararası örgütlerin böyle günlerde, ilkeli bir duruşla, ortak değerler zemininde Türk demokrasisinin yanında bizimle birlikte ve dayanışma içinde olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız.

Ancak olmamış bir durum ve varsayımlar üzerinden Türkiye’nin darbecilere karşı almakta olduğu yasal tedbirler ve kovuşturmalar hakkında önyargılı ve kabul edilemez eleştirilerde bulunulabildiğini de maalesef görmekteyiz. Bu darbe teşebbüsünde bulunanlara destek vermek demektir."

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Bilgiç, darbecilerin demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve anayasal düzenine tecavüze yeltendiklerini belirtti.

Bilgiç, darbe teşebbüsünün arkasında Fethullah Gülen'in bulunduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza kurşun sıkan, TBMM ve diğer devlet kurumlarına Türk milletinin malı olan uçaklar, tanklar ve diğer ağır silahlarla saldıran söz konusu terör örgütüne yönelik olarak bağımsız yargı organlarınca uluslararası yükümlülüklerimize ve yürürlükteki mevzuatımıza uygun şekilde alınan tedbirlere rağmen, hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilebileceğini ve siyasi muhaliflere karşı keyfi muameleler yapılabileceğini ima eden açıklamaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."