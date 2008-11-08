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Dışişleri şoförü ‘Hizbullah zanlısı’ çıktı

Ankara polisinin üç gün önce başlattığı Hizbullah operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan Hüseyin O.'nun, kısa süre öncesine kadar Dışişleri Bakanl

08 Kasım 2008 02:00

Ankara polisinin üç gün önce başlattığı Hizbullah operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan Hüseyin O.'nun (24), kısa süre öncesine kadar Dışişleri Bakanlığı'nda şoför olarak görev yaptığı ortaya çıktı

 
Hüseyin O.'nun, bakanlığa ait resmi plakalı araçla örgüt toplantısına katıldığı da saptandı. Hizbullahçıların Hasanoğlan beldesindeki bir besi çiftliğinde eğitim gördükleri kaydedildi.
Emniyet ile MİT'in ortak yürüttüğü çalışmalar sonrasında, özel yetkilendirilmiş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlıların sorgularına dün başlandı.
3 yıl önce devlet memuru olarak Dışişleri Bakanlığı'na giren Hüseyin O.'nun şoför olarak görev yaptığı, kısa süre önce yatay geçiş hakkını kullanarak Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne tayin edildiği, ancak henüz Dışişleri'nden ilişiğini kesmediği anlaşıldı. Polisin takip çalışmaları sırasında, Hüseyin O.'nun, bakanlığa ait resmi plakalı araçla bir kaç kez örgüt toplantısına gittiği de kayıt altına aldı.
Zanlılardan Özcan D.'nin de yine devlet memuru olduğu belirlendi. Özcan D'nin Ulucanlar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'nde giden evrak servisinde görev yaptığı anlaşıldı.


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