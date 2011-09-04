T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri, Roj TV'nin iddialarını yeni fotoğraflarla yalanladı

PKK’ya yönelik Kuzey Irak’a yapılan hava saldırıları sırasında yedi sivilin öldüğü iddialarıyla ilgili tartışma sürerken Dışişleri Bakanlığ

04 Eylül 2011 03:00

T24 - PKK’ya yönelik Kuzey Irak’a yapılan hava saldırıları sırasında yedi sivilin öldüğü iddialarıyla ilgili tartışma sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yedi sivilin hava bombardımanı sırasında öldürüldüğü iddialarına dayanak olarak gösterilen Roj TV’deki görüntüleri Bakanlık, yeni fotoğraflarla iddiaları bir kez daha yalanladı.

PKK DA BUNA CEVAP VERSİN

Taraf gazetesinde, Roj TV’de yayınlanan son görüntülere ait resimlerin yer aldığı “Genelkurmay bu resmi açıklasın” başlıklı haber üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Taraf ‘ın 1 Eylül 2011 tarihli sayısında yayımlanan haber üzerine askeri makamlar tarafından fotoğraflarda belirtilen yerlere ait yeni hava fotoğraflarının çekildiğini bildirdi.


Açıklamada, söz konusu görüntülerin, sivillerin TSK’nın hava saldırısı sırasında öldürüldüğü iddialarını bir kez daha çürüttüğü dile getirildi.



‘Tahribatta insan eli izlenimi var’


Bakanlık açıklamasında, yeni çekilen fotoğrafların, Roj TV ‘de yayınlanan görüntülerden elde edilen fotoğraflarla kıyaslaması neticesinde şu sonuçlara ulaşıldığı kaydedildi:


“Haberde yer alan fotoğrafta görünen ve krater olduğu iddia edilen görüntünün hava fotoğrafında işaretlenen tepenin silüeti olduğu tahmin edilmektedir. Bombanın patladığı iddia edilen mevkiinin ise fotoğrafın çekildiği yerin arkasında kaldığı, ayrıca tahrip edildiği iddia edilen duvarda, duvarı yıkacak ve orada krater açacak güçteki tahribatın aksine insan eli ile yapıldığı izlenim veren küçük bir yıkıntının olduğu görülmektedir.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24