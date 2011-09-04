Dışişleri, Roj TV'nin iddialarını yeni fotoğraflarla yalanladı

T24 - PKK’ya yönelik Kuzey Irak’a yapılan hava saldırıları sırasında yedi sivilin öldüğü iddialarıyla ilgili tartışma sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yedi sivilin hava bombardımanı sırasında öldürüldüğü iddialarına dayanak olarak gösterilen Roj TV’deki görüntüleri Bakanlık, yeni fotoğraflarla iddiaları bir kez daha yalanladı.





Taraf gazetesinde, Roj TV’de yayınlanan son görüntülere ait resimlerin yer aldığı “Genelkurmay bu resmi açıklasın” başlıklı haber üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Taraf ‘ın 1 Eylül 2011 tarihli sayısında yayımlanan haber üzerine askeri makamlar tarafından fotoğraflarda belirtilen yerlere ait yeni hava fotoğraflarının çekildiğini bildirdi.



Açıklamada, söz konusu görüntülerin, sivillerin TSK’nın hava saldırısı sırasında öldürüldüğü iddialarını bir kez daha çürüttüğü dile getirildi.

‘Tahribatta insan eli izlenimi var’



Bakanlık açıklamasında, yeni çekilen fotoğrafların, Roj TV ‘de yayınlanan görüntülerden elde edilen fotoğraflarla kıyaslaması neticesinde şu sonuçlara ulaşıldığı kaydedildi:



“Haberde yer alan fotoğrafta görünen ve krater olduğu iddia edilen görüntünün hava fotoğrafında işaretlenen tepenin silüeti olduğu tahmin edilmektedir. Bombanın patladığı iddia edilen mevkiinin ise fotoğrafın çekildiği yerin arkasında kaldığı, ayrıca tahrip edildiği iddia edilen duvarda, duvarı yıkacak ve orada krater açacak güçteki tahribatın aksine insan eli ile yapıldığı izlenim veren küçük bir yıkıntının olduğu görülmektedir.”



