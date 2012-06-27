Dışişleri: Pilotlarla ilgili olumlu gelişme yok

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Suriye tarafından düşürülen Türk uçağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pilotları arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Koru, “Geçen her dakika maalesef ki pilotlarımız ile ilgili olumlu izlenim vermiyor” dedi.

tv8’de Erkan Tan’ın bugünkü konuğu Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru oldu. Düşürülen Türk uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Koru, “Angajman kurallarını değiştirmemiz çok önemli bir yaptırımdır” şeklinde konuştu. Arama kurtarma çalışmalarının bugün yarın devam edeceğini beklediğini belirten Koru, bu çalışmaların ardından Genelkurmay tarafından bir açıklama yapılacağını söyledi.

Koru’nun açıklamaları özetle şöyle:

'Pilotlarımız ile ilgili bugüne kadar bir gelişme olmadı'

“Pilotlarımızla ilgili maalesef bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı. Biz de ümitle bekliyoruz sağlık haberlerini almak üzere. Son ana kadar inancımız var. Fakat her geçen dakika maalesef olumlu izlenim vermiyor. Bugün yarın arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini bekliyorum ondan sonra da Genelkurmayımız tarafından zannediyorum bir açıklama yapılır.”

'Suriye’ye silah sevkiyatı söz konusu değil'

“Türkiye’nin sadece Suriye’ye değil diğer bölge ülkelerine herhangi bir şekilde silah sevkiyatı yapması söz konusu değil. Konu ile ilgili spekülasyonlar çok yapılıyor. Bunları değerlendirirken çok dikkatli olmak lazım.”

'Angajman kurallarını değiştirmemiz çok önemli bir yaptırımdır'

“Bugüne kadar sadece Türkiye’ye ihlal değil diğer ülkeleri hava sahalarında da çok fazla ihlaller oluyor. Bu ihlal olaylarında uygulanan prensip şu: öncelikle ikaz ediyorsun, çıkmazsa kendi jetinizi kaldırıp onu çıkmaya zorluyorsunuz. Fakat son yıllarda hiç duydunuz mu bir uçağın hava sahası ihlalinden dolayı düşürüldüğünü? Böyle bir şey söz konusu değil. Bundan sonra bize yaklaşana, hava sahamıza giren bir uçağı hasmane bir uçak olarak algılayacağız ve ona göre davranacağız. Angajman kurallarının değişmesi budur. Uyarmak zorunda değiliz, ben seni ikaz etmek zorunda değilim, sen kendine çeki düzen ver, benim ulusal hava sahama girme diyoruz. Sayın Başbakanımızın dün verdiği talimat budur. Angajman kurallarını değiştirdiğinizi belirtmek çok önemli bir yaptırımdır.”

'Suriye’deki büyükelçiliğimizi tam zamanında kapattık'

“Suriye’de şu anda büyükelçiliğini kapatmayan hemen hemen hiçbir batı ülkesi kalmadı. Güvenlikle ilgili çok önemli sorunlar var ve bunlar bizim için de geçerliydi. O yüzden ben oradaki büyükelçiliğimizi tam zamanında kapattığımızı düşünüyorum. Fakat bütün misyonlarımız kapatılmadı. Suriye’de Halep Başkonsolosluğumuz çalışmalarına devam ediyor. Yani iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler devam ediyor.”

'Batılı ülkelerden bu krizi ele alış tarzımızla ilgili övgüler geliyor'

“Jetimizin düşürülmesi ile ilgili olan olayları biz, dirayet ve soğukkanlılık ile ele aldık. Bütün dost ülkelerden, batılı ülkelerden bizim bu krizi ele alış tarzımızla ilgili övgüler geliyor.”

“Sınır bölgelerinde yapılan uçuşlar dün de vardı, bundan sonra da olacak.”

“Sadece Suriye’ye yakın bölgelerde değil, sınırlarımızda her an yüzlerce uçağımız uçuyor. Bu uçuşların bir kısmı keşif uçuşları olabilir, bir kısmı test uçuşu deneme eğitim uçuşu olabilir. Dün de yapılıyordu. Bundan sonra da yapılacak.”