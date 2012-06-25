Suriye’nin düşürdüğü askeri keşif uçağının pilotlarını arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarında kayıp pilotların postalları bulundu.

Başbakan Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmede “fırlatma koltuklarının bulunduğu ancak pilotların fırlatma koltuğundan yararlanamadığının tahmin edildiği, paraşüt izi olmadığı, pilotlara ait olduğu düşünülen 4 postal bulunduğu, pilotların uçakla birlikte sulara gömülmüş olabileceği” belirtildi.

Ayrıca Başbakan'ın muhalefet liderlerini bilgilendirdiği toplantıda arama çalışmaları sırasında bulunan ve pilotlara ait olan postal fotoğrafının gösterildiği öğrenildi.

Koordinatları tespit edilen uçağın 1300 metre derinlikte olduğu bildirildi.