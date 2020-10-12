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Dışişleri'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: İtiraz edilmesi kabul edilemez

12 Ekim 2020 16:54

Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in yeniden göreve başlaması üzerine Yunanistan'dan gelen tepkiye ilişkin açıklama yaparken, "Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk olarak "Oruç Reis gemimiz bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam etmeye başlamıştır" ifadesi kullanıldı.

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Açıklama şöyle devam etti:

"22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıktadır.

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez."

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