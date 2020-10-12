T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina'dan Oruç Reis açıklaması: Türkiye güvenilir olmadığını gösterdi

12 Ekim 2020 13:37

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yeniden faaliyetlere başlaması üzerine Atina hükûmetinden açıklama geldi. Atina'nın açıklamasında Türkiye'nin 'güvenilir olmadığını' gösterdiği ifade edildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in yeniden faaliyete başlaması üzerine açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz'e yeni araştırma gemisi göndererek ve kapalı Maraş'ı açarak güvenilir olmadığını gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

yunanistanatinatürkiyedoğu akdenizoruç reis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24