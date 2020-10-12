Atina'dan Oruç Reis açıklaması: Türkiye güvenilir olmadığını gösterdi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yeniden faaliyetlere başlaması üzerine Atina hükûmetinden açıklama geldi. Atina'nın açıklamasında Türkiye'nin 'güvenilir olmadığını' gösterdiği ifade edildi.
Habertürk'ün aktardığına göre, Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in yeniden faaliyete başlaması üzerine açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz'e yeni araştırma gemisi göndererek ve kapalı Maraş'ı açarak güvenilir olmadığını gösterdi." ifadelerine yer verildi.
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