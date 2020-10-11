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Politika

Dışişleri'nden Yunan Bakan Dendias'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt

11 Ekim 2020 17:16

Ankara-Atina arasındaki istikşafi görüşmelerin Türkiye tarafından durdurulduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Dendias’ın ülkemize ilişkin iddia ve beyanları asılsızdır" ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ülkesinde yayın yapan Eleftheros Typos isimli gazeteye verdiği mülakatta Türkiye’ye ilişkin iddialarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan açıklama geldi.

Aksoy şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Eleftheros Typos gazetesinde bugün (11 Ekim) yayımlanan mülakatında ülkemize ilişkin iddia ve beyanları asılsızdır.

İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur.

Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır. (DHA)

 

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