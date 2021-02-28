Dışişleri'nden sığınmacıların geri itilmesine tepki: Yunanistan'ı insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan sığınmacıların lastik botlarla geri itilmesine tepki gösterildi. Açıklamada "Yunan hükûmetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki gösterilerek, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. " ifadeleri kullanıldı.

18 Mart Mutabakatı nedir? Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşması 18 Mart 2016'da Türiye-AB zirvesi sonrası yürürlüğe girdi. Anlaşma kamuoyunda '18 Mart Mutabakatı', 'Göçmen Mutabakatı' olarak biliniyor. 18 Mart Ortak Açıklaması’nda Türkiye’den Yunan adalarına geçen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iadesi, Yunan adalarından Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye’den bir diğer Suriyelinin AB’ye yerleştirilmesi, Türkiye üzerinden AB’ye yasadışı göçe yönelik her türlü önlemin alınması, kriterlerin karşılanması halinde Türk vatandaşlarına vize serbestîsi, Türkiye’ye Sığınmacı Mali İmkânı kapsamında ilk etapta 3 milyar euro tahsis edilmesi, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin iyileştirilmesi ve Ankara ile müzakere sürecinin canlandırılması konusunda uzlaşıya varıldığı belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 ve 24 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenler, telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri’nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek, çaresizce ölüme terkedilmiştir. 23 Şubat tarihinde 22; 24 Şubat tarihinde 29 sığınmacı/göçmen, sınır birliklerimizce ölümden kurtarılmıştır.

Geri itilen kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde, bazılarının Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a gelen ve ülkemize geri itilen yabancılar oldukları tespit edilmiştir.

18 Şubat 2021 tarihinde, yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli adasındaki mülteci kampından COVID-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darp edildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir.

Yunanistan’ın sistemli bir politika içinde yürüttüğü, bazı olaylarda AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı/FRONTEX’in de dahil olduğu geri itmeler ve hukuk tanımaz uygulamalar, yıllardır devam etmektedir. Son dört yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itilmiştir."

Yunan hükümetine insan hakları ihlallerine son verme çağrısında bulunulan açıklamada, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Avrupa Birliği’ni de, AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı’nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.