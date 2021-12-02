Dışişleri'nden Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki: Deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecek

Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Güney Kıbrıs Rum Kesimi Bakanlar Kurulu’nun ExxonMobil - Katar Petrolleri Ortaklığı’ndan Oluşan Konsorsiyuma 5. Parselde doğal gaz arama izni verdiği yönünde basına yansıyan haberler hakkındaki soruya verdiği cevabı paylaştı. Açıklamada, "Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadeleri yeri aldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin doğal gaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şöyle:

"Ruhsat sahası Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir"

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir.

Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir.

Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir."