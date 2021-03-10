Dışişleri'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne hatıra pulu tepkisi: Vahim hatanın düzelmesini ve net bir açıklama yapılmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Papa Francesco'nun Irak ziyareti sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından hediye verilen hatıra pullarından birinde Türkiye'den illerin de yer aldığı haritayla ilgili tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz"

IKBY, Papa'nın ziyareti anısına bastırdığı pullardan birinde fondaki haritada Türkiye topraklarının bir bölümünün de yansıması tepki çekmişti.