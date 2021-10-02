Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına ilişkin ihlâl girişimleri olduğunu belirterek bununla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Avrupa Birliği üyesi (AB) Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıran girişimlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl AB’ye Doğu Akdeniz’de kapsamlı bir konferans toplanmasını teklif etmiş, Ada’nın ortak sahibi olan KKTC de hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafına 13 Temmuz 2019 tarihinde ayrıntılı bir öneri yapmıştır.Tüm bu öneriler masada iken Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir" denildi.

Açıklamada, "Yunanistan'ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC’nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY, Kasım ayında da Ada’nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz’de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir. Yunanistan ve GKRY’nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

İstişari görüşmeler 6 Ekim'de Ankara'da

Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turunun 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da yapılacağını açıkladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılmıştı. Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Daha önce "istikşafi" (araştırma) nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" (danışma) kelimesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.