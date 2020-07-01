Dışişleri'nden ABD'ye 'Ayasofya' tepkisi: 'Uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya'ya ilişkin "Müze olarak kalmalı" açıklamasına tepki gösterirken, "'Uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulunmuştu. Açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gelirken, yapılan açıklamada "Sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye’nin mülkiyetindedir" denildi.

TIKLAYIN - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Ayasofya çağrısı: Müze olarak kalmalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur.

"ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz.

"Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır.

"Bu bağlamda, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız.

"Ayasofya’nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz.

"Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye’nin mülkiyetindedir.

"Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur.

"Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir."

Danıştay, davayı yarın karara bağlayacak

Yarın Danıştay’da, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı altındaki Mustafa Kemal Atatürk imzasının sahte olduğu iddiasıyla ve kararın iptali istemiyle açılan dava karara bağlanacak.

Danıştay’ın bu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin yolunu açabilir.

Türkiye’de muhalefetin yanı sıra Hristiyan ülkeler ve liderler de Ayasofya’nın müze statüsünün korunmasını talep ediyor.