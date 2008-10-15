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Yaşam

Dışişleri Kanadalı Tulluy için devrede

İstanbul’da sevgilisiyle kaldığı Fatih’teki bir otele yapılan fuhuş baskını sırasında gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek üzere 45 gündü

15 Ekim 2008 03:00

İstanbul’da sevgilisiyle kaldığı Fatih’teki bir otele yapılan fuhuş baskını sırasında gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek üzere 45 gündür Yabancılar Misafirhanesi’nde tutulan Kanadalı Jeanette Tulluy (38) için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin sınır dışı edilme işleminin iptali için dava açan Tulluy’un avukatı Ayşen Karabekiroğlu’nu aradıkları ve dosyayla ilgili bilgi istedikleri öğrenildi.

Yatırımları var

Sultanahmet’te bir otel ile 200 bin YTL sermayeli bir şirketin ortağı olan Kanadalı işkadını Jeanette Tulluy (38), sevgilisiyle kaldığı Fatih’teki bir otele yönelik fuhuş baskını sırasında gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 40 gündür sınırdışı edilmek için Yabancılar Misafirhanesi’nde tutulan Tulluy, fuhuş nedeniyle sınırdışı edilmemek için İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Tulluy’un ortağı Kanadalı Rohanda Lizee, “Türkiye’de yatırım yapan Jeanette’nin fuhuşla suçlanmasını anlayamıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyoruz” demişti. Tulluy’un gözaltına alındığı operasyon sonrası başlatılan soruşturmada alınan gizlilik kararının müvekkili açısından kaldırılması için Beşiktaş’taki 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dün başvuruda bulunan Karabekiroğlu, dosyanın görevsizlik kararıyla Fatih’e gönderildiğini kaydetti.
Tulluy’un yaşadıklarının basında yer almasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nden bir yetkilinin de dün kendisini aradığını belirten Karabekiroğlu, “Olayla ilgili bilgi aldılar. Hukuki süreci sordular. Davayla ilgili bilgi verdim. Onlar da yaşananları basından öğrenmişler. İçişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini, yaşanan süreçte herhangi bir yanlışlık varsa düzelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler” dedi.

Konsolosluk da devrede

Kanada Konsolosluğu’nun müvekkiline yapılan muameleyle ilgili bazı iddialarda bulunduğunu da bakanlık yetkililerinden öğrendiğini anlatan Karabekiroğlu, bir konsolosluk görevlisinin Jeanette Tulluy ile olayın basına yansımasından önce misafirhanede görüştüğünü söyledi.

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