-DIŞİŞLERİ KAÇIRILMAYI DOĞRULADI ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da 4 Türk mühendisin kaçırıldığını doğruladı ve kurtarılmaları için her türlü çaba ve girişimi yapmakta olduklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, PROJEA isimli yabancı bir şirkete bağlı 4 Türk mühendis ve yerel bir çalışanın, şirketin Shepula'daki şantiyesine giderken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ve bunu askeri kaynaklardan da teyit ettiklerini kaydetti. Sözcü Ünal, olay hakkında Afganistan makamlarına ve gerek NATO gerekse ISAF birliklerine bilgi verildiğini belirterek, Türk vatandaşlarının ve yerel çalışanın kurtarılması için her türlü çaba ve girişimi yapmakta olduklarını ifade etti. Afganistan'ın Paktia vilayeti vali yardımcısı, vilayette kaçırılan 4 Türk ve Afgan şoförünün bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon yapıldığını, şu an için rehineler ve saldırganlarla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişti. Kaçırma eylemini şu an itibariyle üstlenen bulunmuyor.