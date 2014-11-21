Dışişleri: İsrail'in kararını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini kınadığını belirten bir açıklama yayımladı.

DHA'nın haberine göre, bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail ’in Doğu Kudüs’te yasadışı konut inşa etme kararı kınanarak şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in Doğu Kudüs’te yasadışı iki yerleşim alanında 78 yeni konut inşa etme kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in Türkiye ve dünyanın tüm uyarı ve kınamalarına rağmen, uluslararası hukuka aykırı biçimde attığı tek taraflı ve kabulü mümkün olmayan bu adımlar, taraflar arasında tırmanmayı artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir."