T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri: İsrail'in kararını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yerleşim faaliyetleri hakkında bir açıklama yayımladı

21 Kasım 2014 10:49

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini kınadığını belirten bir açıklama yayımladı.

DHA'nın haberine göre, bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail ’in Doğu Kudüs’te yasadışı konut inşa etme kararı kınanarak şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in Doğu Kudüs’te yasadışı iki yerleşim alanında 78 yeni konut inşa etme kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in Türkiye ve dünyanın tüm uyarı ve kınamalarına rağmen, uluslararası hukuka aykırı biçimde attığı tek taraflı ve kabulü mümkün olmayan bu adımlar, taraflar arasında tırmanmayı artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir." 

 

ETİKETLER

türkiyedışişleri bakanlığıisrailyerleşim faaliyetlerikınamaaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24