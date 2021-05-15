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Dışişleri: İsrail'in saldırıları üzerine yarın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanacak

15 Mayıs 2021 17:18

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili olarak dışişleri bakanları düzeyinde yarın olağanüstü toplanacağını açıkladı.

İslam işbirliği teşkilatıİİTGazzeİsrail
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